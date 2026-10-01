Gold and Silver Prices Today, October 1, 2026: Check City-Wise Rates

Gold prices declined in India on October 1, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.49 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.36 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.11 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.40 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – October 1, 2026

Hyderabad

24K Gold: ₹1,49,240 per 10 grams

22K Gold: ₹1,36,800 per 10 grams

Chennai

24K Gold: ₹1,49,240 per 10 grams

22K Gold: ₹1,36,800 per 10 grams

Bengaluru

24K Gold: ₹1,49,240 per 10 grams

22K Gold: ₹1,36,800 per 10 grams

Mumbai

24K Gold: ₹1,49,240 per 10 grams

22K Gold: ₹1,36,800 per 10 grams

Delhi

24K Gold: ₹1,49,390 per 10 grams

22K Gold: ₹1,36,950 per 10 grams

Kolkata

24K Gold: ₹1,49,240 per 10 grams

22K Gold: ₹1,36,800 per 10 grams

Silver Prices Today – October 1, 2026

Hyderabad

Silver: ₹2,45,000 per kg

Chennai

Silver: ₹2,45,000 per kg

Bengaluru

Silver: ₹2,40,000 per kg

Mumbai

Silver: ₹2,40,000 per kg

Delhi

Silver: ₹2,40,000 per kg

Kolkata