Gold and Silver Prices Today, October 1, 2026: Check City-Wise Rates

Oct 01, 2026, 11:55 IST
- Sakshi Post

Gold prices declined in India on October 1, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.49 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.36 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.11 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.40 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today – October 1, 2026

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,49,240 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,800 per 10 grams

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,49,240 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,800 per 10 grams

Bengaluru

  • 24K Gold: ₹1,49,240 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,800 per 10 grams

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,49,240 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,800 per 10 grams

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,49,390 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,950 per 10 grams

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,49,240 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,36,800 per 10 grams

Silver Prices Today – October 1, 2026

Hyderabad

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

Chennai

  • Silver: ₹2,45,000 per kg

Bengaluru

  • Silver: ₹2,40,000 per kg

Mumbai

  • Silver: ₹2,40,000 per kg

Delhi

  • Silver: ₹2,40,000 per kg

Kolkata

  • Silver: ₹2,40,000 per kg

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