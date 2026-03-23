Gold and Silver Prices Today, March 23: Big Fall

Mar 23, 2026, 11:38 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices witnessed a significant drop in the Hyderabad bullion market today, March 23, bringing relief to buyers.

The price of 24-carat gold (10 grams) fell sharply by ₹5,950, settling at ₹1,40,020. Similarly, 22-carat gold (10 grams) declined by ₹5,450 to ₹1,28,350.

Silver prices also saw a steep fall, with the rate per kilogram dropping by ₹20,000 to ₹2,30,000.

Market sources indicate that similar price trends are likely to prevail across the two Telugu states.

Gold Prices: City-Wise Rates

Hyderabad

24 Carat Gold (10 Grams): 1,40,020

22 Carat Gold (10 Grams): 1,28,350

Chennai

24 Carat Gold (10 Grams): 1,41,280

22 Carat Gold (10 Grams): 1,29,500

Delhi

24 Carat Gold (10 Grams): 1,40,170

22 Carat Gold (10 Grams): 1,28,500

Mumbai

24 Carat Gold (10 Grams): 1,40,020

22 Carat Gold (10 Grams): 1,28,350

Bengaluru

24 Carat Gold (10 Grams): 1,40,020

22 Carat Gold (10 Grams): 1,28,350

Silver Prices (1 Kg)

Hyderabad: 2,30,000

Delhi    : 2,30,000


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