Gold and Silver Prices Today, March 23: Big Fall
Gold and silver prices witnessed a significant drop in the Hyderabad bullion market today, March 23, bringing relief to buyers.
The price of 24-carat gold (10 grams) fell sharply by ₹5,950, settling at ₹1,40,020. Similarly, 22-carat gold (10 grams) declined by ₹5,450 to ₹1,28,350.
Silver prices also saw a steep fall, with the rate per kilogram dropping by ₹20,000 to ₹2,30,000.
Market sources indicate that similar price trends are likely to prevail across the two Telugu states.
Gold Prices: City-Wise Rates
Hyderabad
24 Carat Gold (10 Grams): 1,40,020
22 Carat Gold (10 Grams): 1,28,350
Chennai
24 Carat Gold (10 Grams): 1,41,280
22 Carat Gold (10 Grams): 1,29,500
Delhi
24 Carat Gold (10 Grams): 1,40,170
22 Carat Gold (10 Grams): 1,28,500
Mumbai
24 Carat Gold (10 Grams): 1,40,020
22 Carat Gold (10 Grams): 1,28,350
Bengaluru
24 Carat Gold (10 Grams): 1,40,020
22 Carat Gold (10 Grams): 1,28,350
Silver Prices (1 Kg)
Hyderabad: 2,30,000
Delhi : 2,30,000