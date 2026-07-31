Gold and Silver Prices Today, July 31: Check City-Wise Rates
Gold prices remained steady across most major cities in India on Friday, July 31, 2026. Silver prices also remained unchanged. If you are planning to buy gold or silver today, here are the latest city-wise rates.
According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.44 lakh per 10 grams, while 22-carat gold is around ₹1.32 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.35 lakh per kg across most cities.
Gold Price Today - July 31,2026:
Chennai
- 24K – ₹1,44,330
- 22K – ₹1,32,300
Hyderabad
- 24K – ₹1,44,330
- 22K – ₹1,32,300
Bengaluru
- 24K – ₹1,44,330
- 22K – ₹1,32,300
Mumbai
- 24K – ₹1,44,330
- 22K – ₹1,32,300
Pune
- 24K – ₹1,44,330
- 22K – ₹1,32,300
Kolkata
- 24K – ₹1,44,330
- 22K – ₹1,32,300
Kerala
- 24K – ₹1,44,330
- 22K – ₹1,32,300
Delhi
- 24K – ₹1,44,480
- 22K – ₹1,32,450
Ahmedabad
- 24K – ₹1,44,380
- 22K – ₹1,32,350
Silver Price Today - July 31, 2026:
- Chennai – ₹2,35,000
- Hyderabad – ₹2,35,000
- Kerala – ₹2,35,000
- Bengaluru – ₹2,35,000
- Mumbai – ₹2,35,000
- Pune – ₹2,35,000
- Delhi – ₹2,35,000
- Kolkata – ₹2,35,000
- Ahmedabad – ₹2,35,000