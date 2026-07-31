Gold and Silver Prices Today, July 31: Check City-Wise Rates

Jul 31, 2026, 12:27 IST
- Sakshi Post

Gold prices remained steady across most major cities in India on Friday, July 31, 2026. Silver prices also remained unchanged. If you are planning to buy gold or silver today, here are the latest city-wise rates.

According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.44 lakh per 10 grams, while 22-carat gold is around ₹1.32 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.35 lakh per kg across most cities.

Gold Price Today - July 31,2026:

Chennai

  • 24K – ₹1,44,330
  • 22K – ₹1,32,300

Hyderabad

  • 24K – ₹1,44,330
  • 22K – ₹1,32,300

Bengaluru

  • 24K – ₹1,44,330
  • 22K – ₹1,32,300

Mumbai

  • 24K – ₹1,44,330
  • 22K – ₹1,32,300

Pune

  • 24K – ₹1,44,330
  • 22K – ₹1,32,300

Kolkata

  • 24K – ₹1,44,330
  • 22K – ₹1,32,300

Kerala

  • 24K – ₹1,44,330
  • 22K – ₹1,32,300

Delhi

  • 24K – ₹1,44,480
  • 22K – ₹1,32,450

Ahmedabad

  • 24K – ₹1,44,380
  • 22K – ₹1,32,350

Silver Price Today - July 31, 2026:

  • Chennai – ₹2,35,000
  • Hyderabad – ₹2,35,000
  • Kerala – ₹2,35,000
  • Bengaluru – ₹2,35,000
  • Mumbai – ₹2,35,000
  • Pune – ₹2,35,000
  • Delhi – ₹2,35,000
  • Kolkata – ₹2,35,000
  • Ahmedabad – ₹2,35,000

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