AMARAVATI: The Andhra Pradesh Disaster Management Authority (APSDMA) on Sunday has forecast severe heatwave conditions in 174 mandals and are expected to continue in 116 mandals on Monday.

ఐఎండి అంచనాల ప్రకారం రేపు 116 మండలాల్లో వడగాల్పులు, ఎల్లుండి 61 మండలాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉంది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎండ నుంచి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. -డా.బి.ఆర్ అంబేద్కర్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ. pic.twitter.com/GFZuWSekQk — Andhra Pradesh State Disaster Management Authority (@APSDMA) April 16, 2023

Severe heat wave conditions are expected in Kunavaram mandal in Alluri Sitarama Raju districtNoutavaram (Anakapalli), Kotananduru (Kakinada), and Jiyyammavalasa, Komarada, and Parvatipuram (Parvatipuram Manyam). Heatwave is expected to hit 10 mandals in Alluri Sitarama Raju district, 17 each in Anakapalli, East Godavari, and Eluru, 12 in Gunturu and 13 in Kakinada. Similarly, four mandals in Konaseema district, nine in Krishna, eight in Nandayala, 16 in NTR, seven in Palnadu, nine in Parvatipuram Manyam, eight in Srikakulam, three in Visakhapatnam and 22 in Vizianagaram and one in West Godavari and Kadapa are expected to reel under heavy temperatures. Chintur mandal in Alluri Sitarama Raju district is likely to log the highest temperature of 46.1 degrees Celsius today, followed by Nellipaka (45.3 C) in the same district and Anaparthy (45.3 C) in East Godavari.

రేపు వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉన్న మండలాలు(116) :-

అల్లూరి జిల్లా7,

అనకాపల్లి15,

తూర్పుగోదావరి8,

ఏలూరు4,

గుంటూరు6,

కాకినాడ9,

కృష్ణా6,

నంద్యాల4,

ఎన్టీఆర్15,

పల్నాడు2,

పార్వతీపురంమన్యం10,

శ్రీకాకుళం3,

విశాఖపట్నం1,

విజయనగరం13,

వైఎస్ఆర్13 మండలాల్లో వడగాల్పులు ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. pic.twitter.com/eIgJo6KlH2 — Andhra Pradesh State Disaster Management Authority (@APSDMA) April 16, 2023

Also Read: AP CM YS Jagan Pays Tributes To Social Reformer Kandukuri Veeresalingam On His 175th Birth Anniversary