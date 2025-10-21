Hyderabad Weather Today, October 21: Heavy Rain and Thunderstorms Predicted
Hyderabad: Several parts of Hyderabad are likely to experience short but intense spells of rain within the next hour, according to local weather enthusiast T. Balaji. Areas including LB Nagar, Vanasthalipuram, Hayathnagar, Saroornagar, Saidabad, Badangpet, Meerpet, Rajendranagar, Chandrayangutta, Bahadurpura, Kishanbagh, Charminar, Malakpet, Nampally, and Khairtabad may witness sudden showers accompanied by thunder and lightning.
The rainfall activity is expected to continue through the evening and night, bringing temporary relief from the humid conditions prevailing over the city in recent days.
Meanwhile, the India Meteorological Department (IMD) - Hyderabad has also issued a forecast predicting thunderstorms and moderate rainfall over parts of Hyderabad and several districts of Telangana till October 26.
Residents are advised to stay alert, avoid waterlogged areas, and plan their travel accordingly as sudden downpours could lead to traffic congestion and low visibility in some zones.
HyderabadRains UPDATE 1 ⚠️🌧️
GET READY for a spell of SHORT but INTENSE RAIN in Lb Nagar, Vanasthalipuram, Hayathnagar, Saroornagar, Saidabad, Badangpet, Meerpet, Rajendranagar, Chandrayangutta, Bahadurpura, Kishanbagh, Charminar, Malakpet, Nampally, Khairtabad and nearby areas…
— Telangana Weatherman (@balaji25_t) October 21, 2025