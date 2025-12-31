Jammu and Kashmir School Holidays 2026: Full Month-Wise Calendar Released
The Jammu and Kashmir School Holiday List 2026 includes all national, regional, provincial, local and restricted holidays. This helps students, teachers and parents plan academics, exams and vacations smoothly throughout the year.
You can also download the official J&K School Holiday List 2026 PDF for quick reference anytime.
General Holidays — Jammu & Kashmir (2026)
- Guru Gobind Singh Ji’s Birthday — 05 January 2026, Monday
- Shab-i-Miraj — 17 January 2026, Saturday
- Republic Day — 26 January 2026, Monday
- Mahashivratri — 15 February 2026, Sunday
- Shab-i-Qadr — 17 March 2026, Tuesday
- 1st Navratra — 19 March 2026, Thursday
- Jumat-ul-Vida — 20 March 2026, Friday
- Nauroz — 21 March 2026, Saturday
- Eid-ul-Fitr — 21 March 2026, Saturday
- Ramanavami — 26 March 2026, Thursday
- Baisakhi — 14 April 2026, Tuesday
- Dr. B.R. Ambedkar’s Birthday — 14 April 2026, Tuesday
- Buddha Purnima — 01 May 2026, Friday
- Eid-ul-Azha — 27 & 28 May 2026, Wednesday & Thursday
- Ashoora — 26 June 2026, Friday
- Guru Hargobind Ji’s Birthday — 05 July 2026, Sunday
- Independence Day — 15 August 2026, Saturday
- Eid-i-Milad-ul-Nabi — 26 August 2026, Wednesday
- Friday following Eid-i-Milad-ul-Nabi — 28 August 2026, Friday
- Janamashtami — 04 September 2026, Friday
- Maharaja Hari Singh Ji’s Birthday — 23 September 2026, Wednesday
- Mahatma Gandhi’s Birthday — 02 October 2026, Friday
- Mahanavami — 20 October 2026, Tuesday
- Dussehra — 20 October 2026, Tuesday
- Accession Day — 26 October 2026, Monday
- Diwali — 08 November 2026, Sunday
- Guru Nanak Dev Ji’s Birthday — 24 November 2026, Tuesday
- Christmas Day — 25 December 2026, Friday
- Muslim holidays are subject to moon sighting.
Provincial Holidays — Kashmir Province (2026)
- Friday following Shab-i-Miraj — 23 January 2026, Friday
- Urs Shah-i-Hamdan Sahib — 23 May 2026, Saturday
- Mela Khir Bhawani — 22 June 2026, Monday
- Urs Sheikh Noor-ud-Din Sahib — 08 October 2026, Thursday
Provincial Holidays — Jammu Province (2026)
- Lohri — 13 January 2026, Tuesday
- Shri Guru Ravi Das’s Birthday — 01 February 2026, Sunday
- Holi — 04 March 2026, Wednesday
- Local Holidays — 2026 (District-specific)
- Mela Bahu Fort (Jammu District) — 26 March 2026, Thursday
- Mahavir Jayanti (Jammu District) — 31 March 2026, Tuesday
- Good Friday (Jammu District) — 03 April 2026, Friday
- Urs Shah Farid-ud-Din Sahib (Kishtwar District)* — 21 June 2026, Sunday
- Sarthal Devi Ji Yatra (Kishtwar District) — 21 & 22 July 2026
- Kailash Yatra (Bhaderwah & Bhalla) — 09 & 10 September 2026
- Mela Pat (Bhaderwah & Bhalla) — 18 & 19 September 2026
- Urs Shah Asrar-ud-Din Sahib (Kishtwar, Doda, Ramban)* — 10 November 2026
Restricted Holidays — 2026
- Parshuram Jayanti (Jammu Province) — 19 April 2026, Sunday
- Martyr’s Day of Guru Arjun Dev Ji — 16 June 2026, Tuesday
- Kabir Jayanti (Jammu Province) — 29 June 2026, Monday
- Raksha Bandhan — 28 August 2026, Friday
Final Note
The Jammu and Kashmir School Holiday List 2026 gives a clear and structured picture of all holidays for the academic year. Students and parents can use this calendar to plan:
- study schedules
- revision timelines
- vacations and trips
- school events and exams