Holidays in India 2026: Complete Central and State-Wise Public Holiday Calendar
The Central Government has released the official holiday calendar for 2026 for all central offices across India. The list features gazetted holidays, restricted holidays, and optional holidays that employees can choose based on personal, cultural, or regional preferences.
According to the notification, central government employees may avail any two holidays from the restricted holiday list. For central offices located outside Delhi/New Delhi, staff can additionally select any three optional holidays from a set of 12, along with the mandatory gazetted holidays.
Alongside the national list, employees can also refer to state-wise holiday schedules for 2026 to plan ahead.
Gazetted Holidays in India — 2026
- January 26 (Monday): Republic Day
- March 4 (Wednesday): Holi
- March 21 (Saturday): Id-ul-Fitr
- March 26 (Thursday): Ram Navami
- March 31 (Tuesday): Mahavir Jayanti
- April 3 (Friday): Good Friday
- May 1 (Friday): Budha Purnima
- May 27 (Wednesday): Id-ul-Zuha (Bakrid)
- June 26 (Friday): Muharram
- August 15 (Saturday): Independence Day
- August 26 (Wednesday): Id-e-Milad
- September 4 (Friday): Janmashtami
- October 2 (Friday): Mahatma Gandhi Jayanti
- October 20 (Tuesday): Dussehra
- November 8 (Sunday): Diwali
- November 24 (Tuesday): Guru Nanak Jayanti
- December 25 (Friday): Christmas Day
Restricted Holidays for 2026 (Delhi/New Delhi)
These apply mainly to central offices in Delhi. State coordination committees may curate separate lists reflecting local observances.
- January 1: New Year’s Day
- January 3: Hazrat Ali Birthday
- January 14: Makar Sankranti / Pongal / Magha Bihu
- January 23: Basant Panchami
- February 1: Guru Ravidas Birthday
- February 12: Swami Dayananda Saraswati Jayanti
- February 15: Maha Shivratri
- February 19: Shivaji Jayanti
- March 3: Holika Dahan / Dolyatra
- March 19: Gudi Padava / Ugadi
- March 20: Jamat-Ul-Vida
- April 5: Easter Sunday
- April 14: Vaisakhi
- April 15: Vaisakhadi / Bahag Bihu
- May 9: Rabindranath Tagore Jayanti
- July 16: Rath Yatra
- August 15: Parsi New Year / Navroz
- August 26: Onam
- August 28: Raksha Bandhan
- September 14: Ganesh Chaturthi
- October 18: Saptami
- October 19: Mahashtami
- October 20: Mahanavami
- October 26: Maharishi Valmiki Jayanti
- October 29: Karwa Chauth
- November 8: Naraka Chaturdashi
- November 9: Govardhan Puja
- November 11: Bhai Dooj
- November 15: Chhath Puja
- November 24: Guru Teg Bahadur Martyrdom Day
- December 23: Hazrat Ali Birthday
- December 24: Christmas Eve
List of 12 Optional Holidays
Employees may choose from the following list (in addition to restricted holidays, where applicable):
- Additional Dussehra Day
- Holi
- Janmashtami (Vaishnavi)
- Ram Navami
- Maha Shivratri
- Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi
- Makar Sankranti
- Rath Yatra
- Onam
- Pongal
- Sri Panchami / Basant Panchami
- Vishu / Vaisakhi / Vaisakhadi / Bahag Bihu / Ugadi / Gudi Padava / Chaitra Sukladi / Cheti Chand / Navroz / Chhath Puja / Karwa Chaut
State-Wise Holiday Lists for 2026
Below are highlights of holidays notified by select states:
Maharashtra Holidays 2026
- January 26: Republic Day (National Day)
- February 15: Mahashivratri
- February 19: Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti
- March 3: Holi (Second Day)
- March 19: Gudhi Padwa
- March 21: Ramzan-Id / Id-Ul-Fitr / Shawal-1 (End of Ramadan)
- March 26: Ram Navmi
- March 31: Mahavir Janmakalyanak
- April 1: Annual Accounts Closing (Bank Holiday)
- April 3: Good Friday
- April 14: Dr Babasaheb Ambedkar Jayanti
- May 1: Buddha Pournima
- May 1: Maharashtra Day
- May 28: Bakri Id / Id-Uz-Zuha (Feast of Sacrifice)
- June 26: Muharram
- August 15: Independence Day
- August 15: Parsi New Year (Shahenshahi)
- August 26: Id-e-Milad (Prophet’s Birthday)
- September 14: Ganesh Chaturthi
- October 2: Mahatma Gandhi’s Birthday
- October 20: Dasara
- November 8: Diwali Amavasya (Laxmi Pujan)
- November 10: Diwali (Bali Pratipada)
- November 24: Guru Nanak Jayanti
- December 25: Christmas
West Bengal Holidays 2026 (Negotiable Instruments Act)
- January 1: New Year’s Day
- January 12: Birthday of Swami Vivekananda
- January 23: Netaji Subhas Chandra Bose’s Birthday
- January 23: Saraswati Puja (Sree Panchami)
- January 26: Republic Day
- March 3: Doljatra
- March 21: Eid-Ul-Fitr
- March 26: Ram Navami
- March 31: Mahavir Jayanti
- April 1: Yearly closing of bank accounts (Banks only)
- April 3: Good Friday
- April 14: Birthday of Dr B. R. Ambedkar
- April 15: Bengali New Year’s Day (Nababarsha)
- May 1: May Day
- May 1: Buddha Purnima
- May 9: Birthday of Rabindranath Tagore
- May 27: Id-Ud-Zoha (Bakrid)
- June 26: Muharram
- August 15: Independence Day
- September 4: Janmashtami
- October 2: Birthday of Mahatma Gandhi
- October 10: Mahalaya
- October 19: Durga Puja – Maha Ashtami
- October 20: Durga Puja – Maha Navami
- October 21: Durga Puja – Dashami
- November 11: Bhratridwitiya
- November 24: Birthday of Guru Nanak
- December 25: Christmas Day
Holidays In West Bengal 2026
- January 22: Day before Saraswati Puja
- February 4: Shab-e-Barat
- February 14: Birthday of Thakur Panchanan Barma
- March 4: Holi (day after Doljatra)
- March 17: Birthday of Shri Shri Harichand Thakur (Madhu Krishna Trayodashi Tithi)
- March 20: Day before Eid-Ul-Fitr
- May 26: Day before Id-Ud-Zoha (Bakrid)
- July 13: Birthday of poet Bhanu Bhakt (Darjeeling and Kalimpong only)
- July 16: Rathayatra
- August 26: Fateha-Dwaz-Daham
- August 28: Rakhi Bandhan
- September 17: Viswakarma Puja
- October 15: Durga Puja – Maha Chaturthi
- October 16: Durga Puja – Maha Panchami
- October 17: Durga Puja – Maha Shashthi
- October 22: Additional day for Durga Puja
- October 23: Additional day for Durga Puja
- October 24: Additional day for Durga Puja
- October 26: Additional day for Lakshmi Puja
- November 9: Additional day for Kali Puja
- November 10: Additional day for Kali Puja
- November 12: Day after Bhratridwitiya
- November 16: Additional day for Chhath Puja
Bihar Holidays 2026
- January 23: Basant Panchami
- February 1: Sant Ravidas Jayanti
- February 4: Shab-e-Barat
- February 15: Maha Shivratri
- March 26: Samrat Ashok Ashtami
- April 23: Veer Kunwar Singh Jayanti
- April 25: Janaki Navami
- June 29: Kabir Jayanti
- August 4: Chehlum
- October 17: Durga Puja (Saptami)
- November 10: Chitragupt Puja / Bhai Dooj
Telangana Holidays 2026
- January 14: Pongal / Makar Sankranti
- January 26: Republic Day
- March 19: Ugadi
- March 21: Id-Ul-Fitr
- March 31: Mahavir Jayanti
- April 3: Good Friday
- May 1: Budha Purnima
- May 27: Id-ul-Zuha (Bakrid)
- June 26: Muharram
- August 15: Independence Day
- August 26: Milad-un-Nabi / Id-e-Milad
- September 14: Ganesh Chaturthi / Vinayaka Chaturthi
- October 2: Mahatma Gandhi’s Birthday
- October 20: Dussehra
- November 8: Diwali (Deepavali)
- November 24: Guru Nanak’s Birthday
- December 25: Christmas Day
Tamil Nadu Holidays 2026
- January 1: New Year’s Day
- January 15: Pongal
- January 16: Thiruvalluvar Day
- January 17: Uzhavar Thirunal
- January 26: Republic Day
- February 1: Thai Poosam
- March 19: Telugu New Year’s Day
- March 21: Ramzan (Id-ul-Fitr)
- March 31: Mahaveer Jayanthi
- April 1: Annual Closing of Accounts (Banks only)
- April 3: Good Friday
- April 14: Tamil New Year / Dr B.R. Ambedkar’s Birthday
- May 1: May Day
- May 28: Bakrid (Id-ul-Azha)
- June 26: Muharram
- August 15: Independence Day
- August 26: Milad-un-Nabi (Prophet’s Birthday)
- September 4: Krishna Jayanthi
- September 14: Vinayagar Chaturthi
- October 2: Gandhi Jayanthi
- October 19: Ayudha Pooja
- October 20: Vijayadasami
- November 8: Deepavali
- December 25: Christmas Day
Uttar Pradesh Holidays 2026
- January 1: New Year’s Day
- January 3: Hazrat Ali’s Birthday
- January 26: Republic Day
- February 15: Maha Shivratri
- March 3: Holi
- March 21: Id-ul-Fitr / Ramadan festival begins (varies)
- March 27: Ram Navami
- March 31: Mahavir Jayanti
- April 1: Annual Closing of Accounts
- April 3: Good Friday
- April 14: Dr. B.R. Ambedkar Jayanti
- May 1: Buddha Purnima
- May 27: Bakrid / Eid al-Adha
- June 26: Muharram
- August 15: Independence Day
- August 25: Eid-e-Milad (Tentative)
- August 28: Raksha Bandhan
- September 4: Janmashtami
- October 2: Mahatma Gandhi Jayanti
- October 20: Maha Navami
- October 21: Vijaya Dashami / Dussehra
- November 8: Diwali / Deepavali
- November 9: Govardhan Puja / Deepavali Holiday
- November 11: Bhai Dooj
- November 24: Guru Nanak Jayanti
- December 23: Hazrat Ali Jayanti
- December 25: Christmas Day
Gujarat Holidays 2026
- April 3: Good Friday
- April 14: Dr. B.R. Ambedkar Jayanti
- May 1: Buddha Purnima
- May 27: Eid al-Adha (Bakrid)
- June 26: Muharram
- August 15: Independence Day
- August 25: Eid-e-Milad (Prophet’s Birthday)
- August 28: Raksha Bandhan
- September 4: Janmashtami
- October 2: Mahatma Gandhi’s Birthday
- October 20: Maha Navami / Dussehra
- November 8: Diwali
- November 9: Govardhan Puja
- November 11: Bhai Dooj
- November 24: Guru Nanak Jayanti
- December 23: Hazrat Ali Jayanti
- December 25: Christmas Day
Madhya Pradesh Holidays 2026
- January 26: Republic Day
- February 15: Maha Shivratri
- March 4: Holi
- March 21: Id-ul-Fitr
- March 31: Mahavir Jayanti
- April 3: Good Friday
- April 19: Maharshi Parasuram Jayanti
- May 1: Buddha Purnima
- May 27: Id-ul-Adha (Bakrid)
- June 26: Muharram
- July 16: Rath Yatra
- August 15: Independence Day
- August 25: Eid-e-Milad
- September 4: Janmashtami
- October 2: Gandhi Jayanti
- October 20: Dussehra
- October 26: Maharishi Valmiki Jayanti
- November 8: Deepavali / Diwali
- December 25: Christmas Day
Rajasthan Holidays 2026
- January 25: Devnarayan Jayanti
- January 26: Republic Day
- February 15: Maha Shivaratri
- March 2: Holika Dahan
- March 3: Dhulandi / Holi
- March 20: Cheti Chand
- March 21: Eid-ul-Fitr
- March 26: Ram Navami
- March 31: Mahavir Jayanti
- April 3: Good Friday
- April 11: Mahatma Jyotiba Phule Jayanti
- April 14: Dr. Ambedkar Jayanti
- April 19: Parshuram Jayanti
- May 28: Eid-ul-Zuha / Bakrid
- June 17: Maharana Pratap Jayanti
- June 26: Muharram
- August 9: World Tribal Day
- August 15: Independence Day
- August 26: Barawafat / Eid-e-Milad
- August 28: Raksha Bandhan
- September 4: Krishna Janmashtami
- September 21: Ramdev Jayanti / Teja Dashmi
- October 2: Gandhi Jayanti
- October 11: Navratri Sthapana
- October 19: Durga Ashtami
- October 20: Vijaya Dashami / Dussehra
- November 8: Deepawali
- November 9: Govardhan Puja
- November 11: Bhai Dooj
- November 24: Guru Nanak Jayanti
- December 25: Christmas Day.
Bottom Line
With a comprehensive mix of national, cultural, and regional observances, the 2026 holiday calendar helps employees plan vacations, festivals, and personal time well in advance. Central and state-level schedules together ensure flexibility while honoring India’s diverse traditions.