Gold and Silver Rates Today, June 13: Check City-Wise Rates
Gold prices witnessed a slight decline on Saturday, June 13, as investors reacted to reports of possible diplomatic progress between the United States and Iran. Improved US consumer sentiment and lower inflation expectations also weighed on the precious metal.
International gold prices remained below the $4,200-an-ounce mark, while silver, platinum, and palladium also recorded losses. Despite a minor recovery, gold is on track for its second straight weekly decline.
Gold Rate in Mumbai
Mumbai continued to reflect the national trend in bullion prices.
- 24K Gold: ₹1,50,620 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,38,068 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,12,965 per 10 grams
- Silver 999 Fine: ₹2,47,160 per kg
Gold Rate in Delhi
Gold prices in the national capital remained close to the national average.
- 24K Gold: ₹1,50,360 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,37,830 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,12,770 per 10 grams
- Silver 999 Fine: ₹2,46,730 per kg
Gold Rate in Bengaluru
Bengaluru recorded prices similar to other major metro cities.
- 24K Gold: ₹1,50,730 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,38,169 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,13,048 per 10 grams
- Silver 999 Fine: ₹2,47,350 per kg
Gold Rate in Kolkata
Kolkata's bullion market followed the nationwide trend.
- 24K Gold: ₹1,50,420 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,37,885 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,12,815 per 10 grams
- Silver 999 Fine: ₹2,46,830 per kg
Gold Rate in Chennai
Chennai registered some of the highest gold prices among major cities.
- 24K Gold: ₹1,51,050 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,38,463 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,13,288 per 10 grams
- Silver 999 Fine: ₹2,47,880 per kg
Gold Rate in Hyderabad
Hyderabad also witnessed a slight change in gold prices in line with national trends.
- 24K Gold: ₹1,50,850 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,38,279 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,13,138 per 10 grams
- Silver 999 Fine: ₹2,47,550 per kg
Gold Rate in Ahmedabad
Ahmedabad's bullion rates remained largely in sync with other cities.
- 24K Gold: ₹1,50,810 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,38,243 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,13,108 per 10 grams
- Silver 999 Fine: ₹2,47,490 per kg
Market Outlook
Gold prices continue to be influenced by global economic developments, geopolitical events, and investor sentiment. Market participants will closely watch upcoming economic data and international developments for further direction in bullion prices.
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