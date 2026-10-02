Gold and Silver Prices Today, October 2, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices moved higher in India on Friday, October 2, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.50 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.37 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.12 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.40 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today - October 2, 2026:
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,50,280 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,37,750 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,12,710 per 10 grams
Chennai
- 24K Gold: ₹1,50,280 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,37,750 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,13,150 per 10 grams
Bengaluru
- 24K Gold: ₹1,50,280 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,37,750 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,12,710 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,50,280 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,37,750 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,12,710 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold: ₹1,50,450 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,37,900 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,12,860 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,50,280 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,37,750 per 10 grams
- 18K Gold: ₹1,12,710 per 10 grams
Silver Prices Today - October 2, 2026:
- Hyderabad: ₹2,40,000 per kg
- Chennai: ₹2,40,000 per kg
- Bengaluru: ₹2,35,000 per kg
- Mumbai: ₹2,35,000 per kg
- Delhi: ₹2,35,000 per kg
- Kolkata: ₹2,35,000 per kg