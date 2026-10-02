Gold and Silver Prices Today, October 2, 2026: Check City-Wise Rates

Gold prices moved higher in India on Friday, October 2, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.50 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.37 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.12 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.40 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today - October 2, 2026:

Hyderabad

24K Gold: ₹1,50,280 per 10 grams

22K Gold: ₹1,37,750 per 10 grams

18K Gold: ₹1,12,710 per 10 grams

Chennai

24K Gold: ₹1,50,280 per 10 grams

22K Gold: ₹1,37,750 per 10 grams

18K Gold: ₹1,13,150 per 10 grams

Bengaluru

24K Gold: ₹1,50,280 per 10 grams

22K Gold: ₹1,37,750 per 10 grams

18K Gold: ₹1,12,710 per 10 grams

Mumbai

24K Gold: ₹1,50,280 per 10 grams

22K Gold: ₹1,37,750 per 10 grams

18K Gold: ₹1,12,710 per 10 grams

Delhi

24K Gold: ₹1,50,450 per 10 grams

22K Gold: ₹1,37,900 per 10 grams

18K Gold: ₹1,12,860 per 10 grams

Kolkata

24K Gold: ₹1,50,280 per 10 grams

22K Gold: ₹1,37,750 per 10 grams

18K Gold: ₹1,12,710 per 10 grams

Silver Prices Today - October 2, 2026: