Gold and Silver Prices Today, October 2, 2026: Check City-Wise Rates

Oct 02, 2026, 11:55 IST
- Sakshi Post

Gold prices moved higher in India on Friday, October 2, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.50 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.37 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.12 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.40 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today - October 2, 2026:

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,50,280 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,37,750 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,12,710 per 10 grams

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,50,280 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,37,750 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,13,150 per 10 grams

Bengaluru

  • 24K Gold: ₹1,50,280 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,37,750 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,12,710 per 10 grams

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,50,280 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,37,750 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,12,710 per 10 grams

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,50,450 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,37,900 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,12,860 per 10 grams

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,50,280 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,37,750 per 10 grams
  • 18K Gold: ₹1,12,710 per 10 grams

Silver Prices Today - October 2, 2026:

  • Hyderabad: ₹2,40,000 per kg
  • Chennai: ₹2,40,000 per kg
  • Bengaluru: ₹2,35,000 per kg
  • Mumbai: ₹2,35,000 per kg
  • Delhi: ₹2,35,000 per kg
  • Kolkata: ₹2,35,000 per kg

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