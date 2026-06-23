Gold and Silver Prices Today, June 23: Check City-Wise Rates

Jun 23, 2026, 11:44 IST
- Sakshi Post

Gold and silver prices remained under pressure on June 23, 2026, amid weakness in global bullion markets. Gold rates slipped across major Indian cities, while silver prices traded between ₹2.45 lakh and ₹2.50 lakh per kilogram. Investors and jewellery buyers are closely tracking the latest price movements before making purchases.

Gold Prices Today - June 23, 2026:

Delhi

  • 24K Gold – ₹1,45,990
  • 22K Gold – ₹1,33,850
  • 18K Gold – ₹1,09,520

Mumbai

  • 24K Gold – ₹1,45,840
  • 22K Gold – ₹1,33,700
  • 18K Gold – ₹1,09,400

Chennai

  • 24K Gold – ₹1,46,690
  • 22K Gold – ₹1,34,480
  • 18K Gold – ₹1,10,040

Kolkata

  • 24K Gold – ₹1,45,840
  • 22K Gold – ₹1,33,700
  • 18K Gold – ₹1,09,400

Hyderabad

  • 24K Gold – ₹1,45,840
  • 22K Gold – ₹1,33,700
  • 18K Gold – ₹1,09,400

Silver Prices Today - June 23, 2026:

Delhi

  • Silver – ₹2,45,000

Mumbai

  • Silver – ₹2,45,000

Chennai

  • Silver – ₹2,50,000

Kolkata

  • Silver – ₹2,45,000

Hyderabad

  • Silver – ₹2,50,000

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