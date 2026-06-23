Gold and Silver Prices Today, June 23: Check City-Wise Rates
Gold and silver prices remained under pressure on June 23, 2026, amid weakness in global bullion markets. Gold rates slipped across major Indian cities, while silver prices traded between ₹2.45 lakh and ₹2.50 lakh per kilogram. Investors and jewellery buyers are closely tracking the latest price movements before making purchases.
Gold Prices Today - June 23, 2026:
Delhi
- 24K Gold – ₹1,45,990
- 22K Gold – ₹1,33,850
- 18K Gold – ₹1,09,520
Mumbai
- 24K Gold – ₹1,45,840
- 22K Gold – ₹1,33,700
- 18K Gold – ₹1,09,400
Chennai
- 24K Gold – ₹1,46,690
- 22K Gold – ₹1,34,480
- 18K Gold – ₹1,10,040
Kolkata
- 24K Gold – ₹1,45,840
- 22K Gold – ₹1,33,700
- 18K Gold – ₹1,09,400
Hyderabad
- 24K Gold – ₹1,45,840
- 22K Gold – ₹1,33,700
- 18K Gold – ₹1,09,400
Silver Prices Today - June 23, 2026:
Delhi
- Silver – ₹2,45,000
Mumbai
- Silver – ₹2,45,000
Chennai
- Silver – ₹2,50,000
Kolkata
- Silver – ₹2,45,000
Hyderabad
- Silver – ₹2,50,000