Gold and Silver Prices Today, August 15, 2026: Check City-Wise Rates
Gold prices have increased today, August 15, 2026, bringing fresh attention from buyers and investors. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.55 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.42 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.16 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.50 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today, August 15, 2026:
Chennai
- 24K Gold: ₹1,55,130 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,200 per 10 grams
Mumbai
- 24K Gold: ₹1,55,130 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,200 per 10 grams
Delhi
- 24K Gold: ₹1,55,280 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,350 per 10 grams
Kolkata
- 24K Gold: ₹1,55,130 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,200 per 10 grams
Bangalore
- 24K Gold: ₹1,55,130 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,200 per 10 grams
Hyderabad
- 24K Gold: ₹1,55,130 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,200 per 10 grams
Kerala
- 24K Gold: ₹1,55,130 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,200 per 10 grams
Pune
- 24K Gold: ₹1,55,130 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,200 per 10 grams
Vadodara
- 24K Gold: ₹1,55,180 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,250 per 10 grams
Ahmedabad
- 24K Gold: ₹1,55,180 per 10 grams
- 22K Gold: ₹1,42,250 per 10 grams
Silver Rate Today - August 15, 2026:
Chennai
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Mumbai
- Silver: ₹2,50,000 per kg
Delhi
- Silver: ₹2,50,000 per kg
Kolkata
- Silver: ₹2,50,000 per kg
Bangalore
- Silver: ₹2,50,000 per kg
Hyderabad
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Kerala
- Silver: ₹2,55,000 per kg
Pune
- Silver: ₹2,50,000 per kg
Vadodara
- Silver: ₹2,50,000 per kg
Ahmedabad
Silver: ₹2,50,000 per kg