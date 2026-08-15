Gold and Silver Prices Today, August 15, 2026: Check City-Wise Rates

Aug 15, 2026, 12:40 IST
- Sakshi Post

Gold prices have increased today, August 15, 2026, bringing fresh attention from buyers and investors. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.55 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.42 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.16 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.50 lakh per kg across most cities.

Gold Prices Today, August 15, 2026:

Chennai

  • 24K Gold: ₹1,55,130 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,200 per 10 grams

Mumbai

  • 24K Gold: ₹1,55,130 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,200 per 10 grams

Delhi

  • 24K Gold: ₹1,55,280 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,350 per 10 grams

Kolkata

  • 24K Gold: ₹1,55,130 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,200 per 10 grams

Bangalore

  • 24K Gold: ₹1,55,130 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,200 per 10 grams

Hyderabad

  • 24K Gold: ₹1,55,130 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,200 per 10 grams

Kerala

  • 24K Gold: ₹1,55,130 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,200 per 10 grams

Pune

  • 24K Gold: ₹1,55,130 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,200 per 10 grams

Vadodara

  • 24K Gold: ₹1,55,180 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,250 per 10 grams

Ahmedabad

  • 24K Gold: ₹1,55,180 per 10 grams
  • 22K Gold: ₹1,42,250 per 10 grams

Silver Rate Today - August 15, 2026:

Chennai

  • Silver: ₹2,55,000 per kg

Mumbai

  • Silver: ₹2,50,000 per kg

Delhi

  • Silver: ₹2,50,000 per kg

Kolkata

  • Silver: ₹2,50,000 per kg

Bangalore

  • Silver: ₹2,50,000 per kg

Hyderabad

  • Silver: ₹2,55,000 per kg

Kerala

  • Silver: ₹2,55,000 per kg

Pune

  • Silver: ₹2,50,000 per kg

Vadodara

  • Silver: ₹2,50,000 per kg

Ahmedabad
Silver: ₹2,50,000 per kg


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