WBBSE Holiday List 2026: WBBSE 2026 Holiday List Out! Check West Bengal's Official School Calendar Here

The West Bengal Board of Secondary Education (WBBSE) has officially released the Model Holiday List 2026 for all Government, Government-sponsored, and Government-aided secondary schools across the state. Issued on December 9, 2025, the notification confirms that schools will get 65 holidays in the 2026 academic year, excluding Sundays.

The list includes Summer Vacation, Puja Vacation, and all major regional, national, and religious festivals. For the convenience of teachers, students, and staff, here is the fully sorted, vertical, date-wise holiday list.

WBBSE School Holiday List 2026 – Date-Wise

Phase 1: January – April

January 1 (Thursday): English New Year

January 12 (Monday): Swami Vivekananda Jayanti

January 22 (Thursday): Day before Saraswati Puja

January 23 (Friday): Saraswati Puja & Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti (to be observed in school)

January 26 (Monday): Republic Day (to be observed in school)

February 4 (Wednesday): Shab-e-Barat

February 14 (Saturday): Birth Anniversary of Thakur Panchanan Barma

February 15 (Sunday): Shivaratri

March 3 (Tuesday): Dol Yatra

March 4 (Wednesday): Holi (Day after Dol)

March 17 (Tuesday): Birth Anniversary of Shri Shri Harichand Thakur

March 20 (Friday): Day before Eid-Ul-Fitr

March 21 (Saturday): Eid-Ul-Fitr

March 26 (Thursday): Ram Navami

March 31 (Tuesday): Mahavir Jayanti

April 3 (Friday): Good Friday

April 14 (Tuesday): Dr. B.R. Ambedkar Jayanti

April 15 (Wednesday): Bengali New Year

Phase 2: May – August (Includes Summer Vacation)

May 1 (Friday): May Day, Buddha Purnima, Birthday of Pandit Raghunath Murmu

May 9 (Saturday): Rabindra Jayanti

May 11 – May 16 (Mon–Sat): Summer Vacation (6 Days)

May 26 (Tuesday): Day before Eid-Uz-Zoha

May 27 (Wednesday): Eid-Uz-Zoha (Bakrid)

June 26 (Friday): Muharram

July 16 (Thursday): Rathayatra

August 15 (Saturday): Independence Day (to be observed in school)

August 26 (Wednesday): Fateha-Dwaz-Daham

August 28 (Friday): Rakhi Bandhan

Phase 3: September – December (Includes Puja Vacation)

September 4 (Friday): Janmashtami

September 17 (Thursday): Vishwakarma Puja

October 2 (Friday): Gandhi Jayanti

October 10 (Saturday): Mahalaya

October 15 – November 12 (Thu–Thu): Puja Vacation

(From Maha Chaturthi to the day after Bhatridwitiya — 25 days excluding Sundays)

November 15 (Sunday): Birth Anniversary of Birsa Munda & Chhat Puja

November 16 (Monday): Chhat Puja (Additional Day)

November 24 (Tuesday): Guru Nanak’s Birthday & Parshwanath’s Rathayatra

December 25 (Friday): Christmas

Sectional & Special Holidays

Headmaster’s Discretion: 1 day

Sectional Holidays:

February 1 (Sunday): Guru Ravidas Jayanti / Bir Chilarai Jayanti (North Bengal)

April 4 (Saturday): Easter Saturday (Christian community)

June 30 (Tuesday): Hul Diwas (Santhal community)

Karam Puja: Date to be announced by the State Government

For Darjeeling & Kalimpong Only:

July 13 (Monday): Birthday of Poet Bhanu Bhakta