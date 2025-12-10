WBBSE Holiday List 2026: WBBSE 2026 Holiday List Out! Check West Bengal's Official School Calendar Here
The West Bengal Board of Secondary Education (WBBSE) has officially released the Model Holiday List 2026 for all Government, Government-sponsored, and Government-aided secondary schools across the state. Issued on December 9, 2025, the notification confirms that schools will get 65 holidays in the 2026 academic year, excluding Sundays.
The list includes Summer Vacation, Puja Vacation, and all major regional, national, and religious festivals. For the convenience of teachers, students, and staff, here is the fully sorted, vertical, date-wise holiday list.
WBBSE School Holiday List 2026 – Date-Wise
Phase 1: January – April
January 1 (Thursday): English New Year
January 12 (Monday): Swami Vivekananda Jayanti
January 22 (Thursday): Day before Saraswati Puja
January 23 (Friday): Saraswati Puja & Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti (to be observed in school)
January 26 (Monday): Republic Day (to be observed in school)
February 4 (Wednesday): Shab-e-Barat
February 14 (Saturday): Birth Anniversary of Thakur Panchanan Barma
February 15 (Sunday): Shivaratri
March 3 (Tuesday): Dol Yatra
March 4 (Wednesday): Holi (Day after Dol)
March 17 (Tuesday): Birth Anniversary of Shri Shri Harichand Thakur
March 20 (Friday): Day before Eid-Ul-Fitr
March 21 (Saturday): Eid-Ul-Fitr
March 26 (Thursday): Ram Navami
March 31 (Tuesday): Mahavir Jayanti
April 3 (Friday): Good Friday
April 14 (Tuesday): Dr. B.R. Ambedkar Jayanti
April 15 (Wednesday): Bengali New Year
Phase 2: May – August (Includes Summer Vacation)
May 1 (Friday): May Day, Buddha Purnima, Birthday of Pandit Raghunath Murmu
May 9 (Saturday): Rabindra Jayanti
May 11 – May 16 (Mon–Sat): Summer Vacation (6 Days)
May 26 (Tuesday): Day before Eid-Uz-Zoha
May 27 (Wednesday): Eid-Uz-Zoha (Bakrid)
June 26 (Friday): Muharram
July 16 (Thursday): Rathayatra
August 15 (Saturday): Independence Day (to be observed in school)
August 26 (Wednesday): Fateha-Dwaz-Daham
August 28 (Friday): Rakhi Bandhan
Phase 3: September – December (Includes Puja Vacation)
September 4 (Friday): Janmashtami
September 17 (Thursday): Vishwakarma Puja
October 2 (Friday): Gandhi Jayanti
October 10 (Saturday): Mahalaya
October 15 – November 12 (Thu–Thu): Puja Vacation
(From Maha Chaturthi to the day after Bhatridwitiya — 25 days excluding Sundays)
November 15 (Sunday): Birth Anniversary of Birsa Munda & Chhat Puja
November 16 (Monday): Chhat Puja (Additional Day)
November 24 (Tuesday): Guru Nanak’s Birthday & Parshwanath’s Rathayatra
December 25 (Friday): Christmas
Sectional & Special Holidays
Headmaster’s Discretion: 1 day
Sectional Holidays:
February 1 (Sunday): Guru Ravidas Jayanti / Bir Chilarai Jayanti (North Bengal)
April 4 (Saturday): Easter Saturday (Christian community)
June 30 (Tuesday): Hul Diwas (Santhal community)
Karam Puja: Date to be announced by the State Government
For Darjeeling & Kalimpong Only:
July 13 (Monday): Birthday of Poet Bhanu Bhakta