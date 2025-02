Delhi Assembly Elections: Full list of winners

New Delhi, Feb 8 (IANS) The BJP on Saturday swept back to power in Delhi, after nearly three decades, winning 48 seats in the 70-member house, while the Aam Aadmi Party's strength shrank to 22.

Following is the complete list of winners.

SNo. Constituency Candidate Name Party

1 Nerela Raj Karan Khatri BJP

2 Burari Sanjeev Jha AAP

3 Timarpur Surya Prakash Khatri BJP

4 Adarsh Nagar Raj Kumar Bhatia BJP

5 Badli Aahir Deepak Chaudharyy BJP

6 Rithala Kulwant Rana BJP

7 Bawana (SC) Ravinder Indraj Singh BJP

8 Mundka Gajender Drall BJP

9 Kirari Anil Jha AAP

10 Sultan Pur Majra (SC) Mukesh Kumar Ahlawat AAP

11 Nangloi Jat Manoj Kumar Shokeen BJP

12 Mangol Puri (SC) Raj Kumar Chauhan BJP

13 Rohini Vijendra Gupta BJP

14 Shalimar Bagh Rekha Gupta BJP

15 Shakur Basti Karnail Singh BJP

16 Tri Nagar Tilak Ram Gupta BJP

17 Wazirpur Poonam Sharma BJP

18 Model Town Ashok Goel BJP

19 Sadar Bazar Som Dutt AAP

20 Chandni Chowk Punardeep Singh Sawhney AAP

21 Matia Mahal Aaley Mohammed Iqbal AAP

22 Ballimaran Imran Hussain AAP

23 Karol Bagh (SC) Vishesh Ravi AAP

24 Patel Nagar (SC) Pravesh Ratn AAP

25 Moti Nagar Harish Khurana BJP

26 Madipur (SC) Kailash Gangwal BJP

27 Rajouri Garden Manjinder Singh Sirsa BJP

28 Hari Nagar Shyam Sharma BJP

29 Tilak Nagar Jarnail Singh AAP

30 Janakpuri Ashish Sood BJP

31 Vikaspuri Pankaj Kumar Singh BJP

32 Uttam Nagar Pawan Sharma BJP

33 Dwarka Pradyumn Singh Rajput BJP

34 Matiala Sandeep Sehrawat BJP

35 Najafgarh Neelam Pahalwan BJP

36 Bijwasan Kailash Gahlot BJP

37 Palam Kuldeep Solaki BJP

38 Delhi Cantt Virender Singh Kadian AAP

39 Rajinder Nagar Umang Bajaj BJP

40 New Delhi Parvesh Sahib Singh BJP

41 Jangpura Tarvinder Singh Marwah BJP

42 Kasturba Nagar Neeraj Basoya BJP

43 Malviya Nagar Satish Upadhyay BJP

44 R.K. Puram Anil Kumar Sharma BJP

45 Mehrauli Gajender Singh Yadav AAP

46 Chhatarpur Kartar Singh Tanwar BJP

47 Deoli (SC) Prem Chauhan AAP

48 Ambedkar Nagar (SC) Dr Ajay Dutt AAP

49 Sangam Vihar Chandan Kumar Choudhary BJP

50 Greater Kailash Shikha Roy BJP

51 Kalkaji Atishi AAP

52 Tughlakabad Sahi Ram AAP

53 Badarpur Ram Singh Netaji AAP

54 Okhla Amanatullah Khan AAP

55 Trilokpuri (SC) Ravi Kant BJP

56 Kondli (SC) Kuldeep Kumar (Monu) AAP

57 Patparganj Ravinder Singh Negi (Ravi Negi) BJP

58 Laxmi Nagar Abhay Verma BJP

59 Vishwas Nagar Om Prakash Sharma BJP

60 Krishna Nagar Dr Anil Goyal BJP

61 Gandhi Nagar Arvinder Singh Lovely BJP

62 Shahdara Sanjay Goel BJP

63 Seemapuri (SC) Ku. Rinku BJP

64 Rohtas Nagar Jitender Mahajan BJP

65 Seelam Pur Chaudhary Zubair Ahmad AAP

66 Ghonda Ajay Mahawar BJP

67 Babarpur Gopal Rai AAP

68 Gokalpur (SC) Surendra Kumar AAP

69 Mustafabad Mohan Singh Bisht BJP

70 Karawal Nagar Kapil Mishra BJP

