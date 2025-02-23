Bank Holidays 2025: Check National and State-Specific Holiday Dates
In India, bank holidays are determined by the Reserve Bank of India (RBI) and state governments. While national holidays are observed across the country, each state also has specific regional holidays. Below is a state-wise list of bank holidays in India for 2025:
National Bank Holidays in 2025
January 1 - New Year’s Day
January 26 - Republic Day
March 29 - Good Friday
August 15 - Independence Day
October 2 - Gandhi Jayanti
December 25 - Christmas Day
State-Specific Bank Holidays in 2025
Andhra Pradesh
January 14 - Makar Sankranti
April 5 - Ugadi
October 23 - Dussehra
Assam
April 14 - Bohag Bihu
June 15 - Eid-ul-Adha
October 2 - Durga Puja
Bihar
March 25 - Holi
April 10 - Mahavir Jayanti
October 31 - Chhath Puja
Delhi
March 8 - Maha Shivratri
March 29 - Good Friday
November 4 - Diwali
Gujarat
January 14 - Uttarayan
March 25 - Holi
October 31 - Sardar Patel Jayanti
Karnataka
April 5 - Ugadi
July 17 - Muharram
October 2 - Gandhi Jayanti
Kerala
April 14 - Vishu
August 15 - Onam
December 25 - Christmas
Maharashtra
March 4 - Gudi Padwa
April 10 - Ram Navami
September 2 - Ganesh Chaturthi
Tamil Nadu
January 15 - Pongal
April 14 - Tamil New Year
October 27 - Deepavali
Uttar Pradesh
March 25 - Holi
April 10 - Ram Navami
July 17 - Muharram
West Bengal
April 14 - Bengali New Year
October 2 - Mahalaya
October 6 - Durga Puja
This list covers some of the major bank holidays in each state. However, banks may also observe additional regional holidays depending on the state government’s notifications. Always check with the respective bank branch for final confirmation.