Andhra CM YS Jagan Condoles Demise of Gaddar

Amaravati: Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy expressed grief over the demise of Gaddar, revolutionary and balladeer. He was the voice of downtrodden and fought for social justice through his inspiring songs, the Chief Minister said and condoled family members.

ప్రజా కవి గద్దర్ మరణంపై ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్ దిగ్భ్రాంతి ప్రజా కవి - గాయకుడు, బడుగు, బలహీనవర్గాల విప్లవ స్ఫూర్తి గద్దర్ గారు. గద్దర్ పాట ఎప్పుడూ సామాజిక సంస్కరణల పాటే. ఆయన నిరంతరం సామాజిక న్యాయం కోసమే బతికారు. ఆయన మరణం ఊహించనిది. సామాజిక న్యాయ ప్రవక్తల భావాలు, మాటలు,… — YSR Congress Party (@YSRCParty) August 6, 2023