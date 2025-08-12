Maharashtra government transfers seven bureaucrats
Mumbai, Aug 12 (IANS) The Maharashtra government, in a minor reshuffle on Tuesday, transferred seven bureaucrats.
Ashok Karanjkar (IAS:SCS: 2009) has been posted as Member Secretary, Rest of Maharashtra Statutory Development Board, Mumbai.
Sanjay Kolte (IAS:SCS: 2010), Collector, Bhandara, has been appointed as Managing Director, Shivshahi Punarvasan Project, Mumbai.
Sushil Khodwekar (IAS:RR: 2011), Member Secretary, Rest of Maharashtra Development Board, Mumbai, has been posted as Development Commissioner (Unorganised Labour), Mumbai.
Sawan Kumar (IAS:RR: 2019), Chief Executive Officer, Zilla Parishad, Nandurbar, has been appointed as Collector, Bhandara.
Naman Goyal (IAS:RR: 2022), Project Officer, ITDP, Bhamragad and Assistant Collector, Attapali Sub Division, Gadchiroli, has been posted as Chief Executive Officer, Zilla Parishad, Nandurbar.
Dr GVS Pavandatta (IAS:RR: 2023), Assistant Collector, Desaiganj Sub Division, Gadchiroli, has been posted as Assistant Collector, Igatpuri Sub Division, Nashik.
Laghima Tiwari (IAS:RR: 2023), Assistant Collector, Ballarpur Sub Division, Chandrapur, has been posted as Assistant Collector, Gondpimpri Sub Division, Chandrapur.
