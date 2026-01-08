Gold and Silver Prices Fall Today, January 8: Check 24K, 22K and 18K Rates In Hyderabad, Chennai, Kolkata and More!
Gold continues to remain a preferred investment choice in India, valued both for security and long-term stability. On January 8, gold prices registered a marginal decline of ₹10 per 10 grams across all major karat categories compared to the previous day.
- The price of 24-karat gold stands at ₹1,38,260 per 10 grams.
- The price of 22-karat gold is ₹1,26,740 per 10 grams.
- The price of 18-karat gold is ₹1,03,700 per 10 grams.
These prices are influenced by several factors including global economic conditions, currency fluctuations, changes in interest rates, and domestic demand. A weaker rupee against the US dollar often results in higher gold prices, while global uncertainty and investment trends also contribute to market movement.
Gold Price Today, January 8 — Major Cities:
Chennai:
- 24K: ₹1,39,630
- 22K: ₹1,27,990
- 18K: ₹1,06,790
Mumbai:
- 24K: ₹1,38,260
- 22K: ₹1,26,740
- 18K: ₹1,03,700
Delhi:
- 24K: ₹1,39,640
- 22K: ₹1,28,010
- 18K: ₹1,04,770
Kolkata:
- 24K: ₹1,38,260
- 22K: ₹1,26,740
- 18K: ₹1,03,700
Bangalore:
- 24K: ₹1,38,260
- 22K: ₹1,26,740
- 18K: ₹1,03,700
Hyderabad:
- 24K: ₹1,38,260
- 22K: ₹1,26,740
- 18K: ₹1,03,700
Kerala:
- 24K: ₹1,38,260
- 22K: ₹1,26,740
- 18K: ₹1,03,700
Pune:
- 24K: ₹1,38,260
- 22K: ₹1,26,740
- 18K: ₹1,03,700
Vadodara:
- 24K: ₹1,39,540
- 22K: ₹1,27,910
- 18K: ₹1,04,670
Ahmedabad:
- 24K: ₹1,39,540
- 22K: ₹1,27,910
- 18K: ₹1,04,670
Jaipur:
- 24K: ₹1,39,640
- 22K: ₹1,28,010
- 18K: ₹1,04,770
Lucknow:
- 24K: ₹1,39,640
- 22K: ₹1,28,010
- 18K: ₹1,04,770
Coimbatore:
- 24K: ₹1,39,630
- 22K: ₹1,27,990
- 18K: ₹1,06,790
Madurai:
- 24K: ₹1,39,630
- 22K: ₹1,27,990
- 18K: ₹1,06,790
Vijayawada:
- 24K: ₹1,38,260
- 22K: ₹1,26,740
- 18K: ₹1,03,700
Patna:
- 24K: ₹1,39,540
- 22K: ₹1,27,910
- 18K: ₹1,04,670
Nagpur:
- 24K: ₹1,38,260
- 22K: ₹1,26,740
- 18K: ₹1,03,700
Chandigarh:
- 24K: ₹1,39,640 |
- 22K: ₹1,28,010 |
- 18K: ₹1,04,770
Surat:
- 24K: ₹1,39,540
- 22K: ₹1,27,910
- 18K: ₹1,04,670
Bhubaneswar:
- 24K: ₹1,38,260
- 22K: ₹1,26,740
- 18K: ₹1,03,700
Silver prices today, January 8:
Silver recorded a slight increase compared to the previous day. The current price of silver is ₹2,571 per 10 grams, and ₹2,57,100 per kilogram. Silver prices are shaped by international demand, industrial usage trends, and currency valuation. A weaker rupee combined with steady global silver prices generally pushes domestic prices upward.
City-wise silver prices:
Chennai:
- ₹2,771 per 10 grams
- ₹27,710 per 100 grams
- ₹2,77,100 per kg
Mumbai:
- ₹2,571 per 10 grams
- ₹25,710 per 100 grams
- ₹2,57,100 per kg
Delhi:
- ₹2,571 per 10 grams
- ₹25,710 per 100 grams
- ₹2,57,100 per kg
Kolkata:
- ₹2,571 per 10 grams
- ₹25,710 per 100 grams
- ₹2,57,100 per kg
Bangalore:
- ₹2,571 per 10 grams
- ₹25,710 per 100 grams
- ₹2,57,100 per kg
Hyderabad:
- ₹2,771 per 10 grams
- ₹27,710 per 100 grams
- ₹2,77,100 per kg
Kerala:
- ₹2,771 per 10 grams
- ₹27,710 per 100 grams
- ₹2,77,100 per kg
Pune:
- ₹2,571 per 10 grams
- ₹25,710 per 100 grams
- ₹2,57,100 per kg
Vadodara:
- ₹2,571 per 10 grams
- ₹25,710 per 100 grams
- ₹2,57,100 per kg
Ahmedabad:
- ₹2,571 per 10 grams
- ₹25,710 per 100 grams
- ₹2,57,100 per kg
Jaipur:
- ₹2,571 per 10 grams
- ₹25,710 per 100 grams
- ₹2,57,100 per kg
Lucknow:
- ₹2,571 per 10 grams
- ₹25,710 per 100 grams
- ₹2,57,100 per kg
Coimbatore:
- ₹2,771 per 10 grams
- ₹27,710 per 100 grams
- ₹2,77,100 per kg
Madurai:
- ₹2,771 per 10 grams
- ₹27,710 per 100 grams
- ₹2,77,100 per kg
Vijayawada:
- ₹2,771 per 10 grams
- ₹27,710 per 100 grams
- ₹2,77,100 per kg
Patna:
- ₹2,571 per 10 grams
- ₹25,710 per 100 grams
- ₹2,57,100 per kg
Nagpur:
- ₹2,571 per 10 grams
- ₹25,710 per 100 grams
- ₹2,57,100 per kg
Chandigarh:
- ₹2,571 per 10 grams
- ₹25,710 per 100 grams
- ₹2,57,100 per kg
Surat:
- ₹2,571 per 10 grams
- ₹25,710 per 100 grams
- ₹2,57,100 per kg
Bhubaneswar:
- ₹2,771 per 10 grams
- ₹27,710 per 100 grams
- ₹2,77,100 per kg