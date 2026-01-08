Gold and Silver Prices Fall Today, January 8: Check 24K, 22K and 18K Rates In Hyderabad, Chennai, Kolkata and More!

Jan 08, 2026, 10:56 IST
- Sakshi Post

Gold continues to remain a preferred investment choice in India, valued both for security and long-term stability. On January 8, gold prices registered a marginal decline of ₹10 per 10 grams across all major karat categories compared to the previous day.

  • The price of 24-karat gold stands at ₹1,38,260 per 10 grams.
  • The price of 22-karat gold is ₹1,26,740 per 10 grams.
  • The price of 18-karat gold is ₹1,03,700 per 10 grams.

These prices are influenced by several factors including global economic conditions, currency fluctuations, changes in interest rates, and domestic demand. A weaker rupee against the US dollar often results in higher gold prices, while global uncertainty and investment trends also contribute to market movement.

Gold Price Today, January 8 — Major Cities:

Chennai:

  • 24K: ₹1,39,630 
  • 22K: ₹1,27,990 
  • 18K: ₹1,06,790

Mumbai:

  • 24K: ₹1,38,260 
  • 22K: ₹1,26,740 
  • 18K: ₹1,03,700

Delhi:

  • 24K: ₹1,39,640 
  • 22K: ₹1,28,010 
  • 18K: ₹1,04,770

Kolkata:

  • 24K: ₹1,38,260 
  • 22K: ₹1,26,740 
  • 18K: ₹1,03,700

Bangalore:

  • 24K: ₹1,38,260 
  • 22K: ₹1,26,740 
  • 18K: ₹1,03,700

Hyderabad:

  • 24K: ₹1,38,260 
  • 22K: ₹1,26,740 
  • 18K: ₹1,03,700

Kerala:

  • 24K: ₹1,38,260 
  • 22K: ₹1,26,740 
  • 18K: ₹1,03,700

Pune:

  • 24K: ₹1,38,260 
  • 22K: ₹1,26,740 
  • 18K: ₹1,03,700

Vadodara:

  • 24K: ₹1,39,540 
  • 22K: ₹1,27,910 
  • 18K: ₹1,04,670

Ahmedabad: 

  • 24K: ₹1,39,540 
  • 22K: ₹1,27,910 
  • 18K: ₹1,04,670

Jaipur:

  • 24K: ₹1,39,640 
  • 22K: ₹1,28,010 
  • 18K: ₹1,04,770

Lucknow: 

  • 24K: ₹1,39,640 
  • 22K: ₹1,28,010 
  • 18K: ₹1,04,770

Coimbatore:

  • 24K: ₹1,39,630 
  • 22K: ₹1,27,990 
  • 18K: ₹1,06,790

Madurai: 

  • 24K: ₹1,39,630 
  • 22K: ₹1,27,990 
  • 18K: ₹1,06,790

Vijayawada: 

  • 24K: ₹1,38,260 
  • 22K: ₹1,26,740 
  • 18K: ₹1,03,700

Patna:

  • 24K: ₹1,39,540 
  • 22K: ₹1,27,910 
  • 18K: ₹1,04,670

Nagpur:

  • 24K: ₹1,38,260 
  • 22K: ₹1,26,740 
  • 18K: ₹1,03,700

Chandigarh: 

  • 24K: ₹1,39,640 |
  • 22K: ₹1,28,010 |
  • 18K: ₹1,04,770

Surat: 

  • 24K: ₹1,39,540 
  • 22K: ₹1,27,910 
  • 18K: ₹1,04,670

Bhubaneswar: 

  • 24K: ₹1,38,260 
  • 22K: ₹1,26,740 
  • 18K: ₹1,03,700

Silver prices today, January 8:

Silver recorded a slight increase compared to the previous day. The current price of silver is ₹2,571 per 10 grams, and ₹2,57,100 per kilogram. Silver prices are shaped by international demand, industrial usage trends, and currency valuation. A weaker rupee combined with steady global silver prices generally pushes domestic prices upward.

City-wise silver prices:

Chennai:

  • ₹2,771 per 10 grams 
  • ₹27,710 per 100 grams 
  • ₹2,77,100 per kg

Mumbai: 

  • ₹2,571 per 10 grams 
  • ₹25,710 per 100 grams 
  • ₹2,57,100 per kg

Delhi:

  • ₹2,571 per 10 grams 
  • ₹25,710 per 100 grams 
  • ₹2,57,100 per kg

Kolkata: 

  • ₹2,571 per 10 grams 
  • ₹25,710 per 100 grams 
  • ₹2,57,100 per kg

Bangalore:

  • ₹2,571 per 10 grams 
  • ₹25,710 per 100 grams 
  • ₹2,57,100 per kg

Hyderabad: 

  • ₹2,771 per 10 grams 
  • ₹27,710 per 100 grams 
  • ₹2,77,100 per kg

Kerala:

  • ₹2,771 per 10 grams
  • ₹27,710 per 100 grams 
  • ₹2,77,100 per kg

Pune:

  • ₹2,571 per 10 grams 
  • ₹25,710 per 100 grams 
  • ₹2,57,100 per kg

Vadodara:

  • ₹2,571 per 10 grams 
  • ₹25,710 per 100 grams 
  • ₹2,57,100 per kg

Ahmedabad:

  • ₹2,571 per 10 grams 
  • ₹25,710 per 100 grams 
  • ₹2,57,100 per kg

Jaipur:

  • ₹2,571 per 10 grams 
  • ₹25,710 per 100 grams 
  • ₹2,57,100 per kg

Lucknow:

  • ₹2,571 per 10 grams 
  • ₹25,710 per 100 grams 
  • ₹2,57,100 per kg

Coimbatore:

  • ₹2,771 per 10 grams 
  • ₹27,710 per 100 grams 
  • ₹2,77,100 per kg

Madurai:

  • ₹2,771 per 10 grams 
  • ₹27,710 per 100 grams 
  • ₹2,77,100 per kg

Vijayawada:

  • ₹2,771 per 10 grams 
  • ₹27,710 per 100 grams 
  • ₹2,77,100 per kg

Patna:

  • ₹2,571 per 10 grams 
  • ₹25,710 per 100 grams 
  • ₹2,57,100 per kg

Nagpur:

  • ₹2,571 per 10 grams 
  • ₹25,710 per 100 grams 
  • ₹2,57,100 per kg

Chandigarh: 

  • ₹2,571 per 10 grams 
  • ₹25,710 per 100 grams 
  • ₹2,57,100 per kg

Surat: 

  • ₹2,571 per 10 grams 
  • ₹25,710 per 100 grams 
  • ₹2,57,100 per kg

Bhubaneswar: 

  • ₹2,771 per 10 grams 
  • ₹27,710 per 100 grams 
  • ₹2,77,100 per kg

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