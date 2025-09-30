Saddula Bathukamma 2025: Hyderabad Police Issues Traffic Diversions and Parking Info for Sept 30
Hyderabad: The Hyderabad Traffic Police have announced traffic restrictions around Upper Tank Bund and Necklace Road for the Saddula Bathukamma celebrations on Tuesday, September 30, from 2 pm to 11 pm.
Commuters traveling from Telugu Thalli Junction and Karbala Maidan towards Tank Bund are advised to plan their routes in advance and consider alternate pathways.
The celebrations will commence at Amaraveerula Smaraka Sthupam and conclude at Bathukamma Ghat (Rotary Children’s Park).
Traffic Diversions
From Iqbal Minar to Upper Tank Bund: Traffic will be diverted towards Telugu Thalli Flyover, then via Katta Maisamma – DBR Mills – Indira Park – Gandhinagar – RTC Crossroads.
From VV Statue to NTR Marg: Diversion at Indira Gandhi Statue (Necklace Rotary) towards Prasad’s IMAX and Mint Compound Lane.
From Nallagutta Junction to Budha Bhavan: Diversion at Nallagutta X-Crossroads via Ranigunj – Necklace Road.
From Liberty to Upper Tank Bund: Traffic will be diverted at Ambedkar Statue towards Iqbal Minar U-turn, then via Telugu Thalli Junction – Telugu Thalli Flyover.
From Secunderabad to Upper Tank Bund: Diversion at Karbala Maidan, rerouted via Jabbar Complex – Kawadiguda – Gandhi Nagar Junction – Goshala – Dhobhi Ghat – Swimming Pool – Bandamaisamma – Indira Park – Kattamaisamma – Telugu Thalli Flyover.
From Musheerabad & Kawadiguda to Children’s Park: Diversion at DBR Mills, rerouted via MRO Office – Dhobhi Ghat – Swimming Pool – Bandamaisamma – Indira Park – Kattamaisamma.
TSRTC & City Bus Diversions
- Inter-district TSRTC buses (Secunderabad to MGBS): Rerouted via Sweekar – Upakar Junction – YWCA – Sangeeth – Mettuguda – Tarnaka – Nallakunta – Fever Hospital Crossroads – Barkathpura Tourist Hotel – Nimboli Adda – Chaderghat – Rangmahal – MGBS.
- City buses: Diverted at Karbala Maidan via Bible House – Jabbar Complex – Kawadiguda Crossroads – Gandhi Nagar T Junction – Goshala – Dhobhi Ghat – Swimming Pool – Bandamaisamma – Indira Park – Kattamaisamma – Telugu Thalli Flyover.
Likely Traffic Congestion Points
Traffic police have identified key congestion zones:
- VV Statue, Old PS Saifabad, Iqbal Minar, Telugu Thalli Junction, Necklace Rotary, Liberty, Ravindra Bharati, Ambedkar Statue, Tank Bund, Kavadiguda Crossroads, Kattamaisamma, Karbala Maidan, Ranigunj, Nallagutta.
Parking Points
Designated parking areas for commuters:
- Snow World, NTR Stadium, Racecourse Road, BRK Bhavan Road, HMDA Parking, Sanjeevaiah Park, Opposite Lumbini Park.
- All road diversions and closures will be removed once the celebrations conclude.
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