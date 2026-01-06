Chhattisgarh Bank Holidays 2026: Full Calendar of Closures Announced
Bank customers in Chhattisgarh can now plan their visits better with the complete list of bank holidays for 2026. As per the annual holiday calendar, banks across the state will observe a mix of national holidays, regional and religious festivals, along with the mandatory second and fourth Saturday offs each month.
The holiday schedule applies to public sector banks and most private banks operating in Chhattisgarh. In total, banks in the state will remain closed for 42 days during the year.
Chhattisgarh Bank Holiday List 2026
January 2026
Jan 10 (Saturday): Second Saturday
Jan 24 (Saturday): Fourth Saturday
Jan 26 (Monday): Republic Day
February 2026
Feb 14 (Saturday): Second Saturday
Feb 15 (Sunday): Maha Shivaratri
Feb 28 (Saturday): Fourth Saturday
March 2026
Mar 3 (Tuesday): Holi
Mar 14 (Saturday): Second Saturday
Mar 21 (Saturday): Id-ul-Fitr
Mar 28 (Saturday): Fourth Saturday
Mar 31 (Tuesday): Mahavir Jayanti
April 2026
Apr 1 (Wednesday): Annual Closing of Bank Accounts
Apr 3 (Friday): Good Friday
Apr 11 (Saturday): Second Saturday
Apr 25 (Saturday): Fourth Saturday
May 2026
May 1 (Friday): Buddha Purnima
May 9 (Saturday): Second Saturday
May 23 (Saturday): Fourth Saturday
May 27 (Wednesday): Bakrid
June 2026
Jun 13 (Saturday): Second Saturday
Jun 26 (Friday): Muharram
Jun 27 (Saturday): Fourth Saturday
July 2026
Jul 11 (Saturday): Second Saturday
Jul 25 (Saturday): Fourth Saturday
August 2026
Aug 8 (Saturday): Second Saturday
Aug 15 (Saturday): Independence Day
Aug 22 (Saturday): Fourth Saturday
Aug 25 (Tuesday): Id-e-Milad
September 2026
Sep 4 (Friday): Janmashtami
Sep 12 (Saturday): Second Saturday
Sep 26 (Saturday): Fourth Saturday
October 2026
Oct 2 (Friday): Mahatma Gandhi Jayanti
Oct 10 (Saturday): Second Saturday
Oct 20 (Tuesday): Dussehra
Oct 24 (Saturday): Fourth Saturday
November 2026
Nov 8 (Sunday): Diwali
Nov 14 (Saturday): Second Saturday
Nov 24 (Tuesday): Guru Nanak’s Birthday
Nov 28 (Saturday): Fourth Saturday
December 2026
Dec 12 (Saturday): Second Saturday
Dec 25 (Friday): Christmas
Dec 26 (Saturday): Fourth Saturday
While bank branches will be closed on these dates, customers can continue to access digital banking services such as internet banking, mobile apps, ATMs, and UPI transactions without interruption.