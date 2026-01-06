Chhattisgarh Bank Holidays 2026: Full Calendar of Closures Announced

Jan 06, 2026, 11:51 IST
- Sakshi Post

Bank customers in Chhattisgarh can now plan their visits better with the complete list of bank holidays for 2026. As per the annual holiday calendar, banks across the state will observe a mix of national holidays, regional and religious festivals, along with the mandatory second and fourth Saturday offs each month.

The holiday schedule applies to public sector banks and most private banks operating in Chhattisgarh. In total, banks in the state will remain closed for 42 days during the year.

Chhattisgarh Bank Holiday List 2026

January 2026

Jan 10 (Saturday): Second Saturday

Jan 24 (Saturday): Fourth Saturday

Jan 26 (Monday): Republic Day

February 2026

Feb 14 (Saturday): Second Saturday

Feb 15 (Sunday): Maha Shivaratri

Feb 28 (Saturday): Fourth Saturday

March 2026

Mar 3 (Tuesday): Holi

Mar 14 (Saturday): Second Saturday

Mar 21 (Saturday): Id-ul-Fitr

Mar 28 (Saturday): Fourth Saturday

Mar 31 (Tuesday): Mahavir Jayanti

April 2026

Apr 1 (Wednesday): Annual Closing of Bank Accounts

Apr 3 (Friday): Good Friday

Apr 11 (Saturday): Second Saturday

Apr 25 (Saturday): Fourth Saturday

May 2026

May 1 (Friday): Buddha Purnima

May 9 (Saturday): Second Saturday

May 23 (Saturday): Fourth Saturday

May 27 (Wednesday): Bakrid

June 2026

Jun 13 (Saturday): Second Saturday

Jun 26 (Friday): Muharram

Jun 27 (Saturday): Fourth Saturday

July 2026

Jul 11 (Saturday): Second Saturday

Jul 25 (Saturday): Fourth Saturday

August 2026

Aug 8 (Saturday): Second Saturday

Aug 15 (Saturday): Independence Day

Aug 22 (Saturday): Fourth Saturday

Aug 25 (Tuesday): Id-e-Milad

September 2026

Sep 4 (Friday): Janmashtami

Sep 12 (Saturday): Second Saturday

Sep 26 (Saturday): Fourth Saturday

October 2026

Oct 2 (Friday): Mahatma Gandhi Jayanti

Oct 10 (Saturday): Second Saturday

Oct 20 (Tuesday): Dussehra

Oct 24 (Saturday): Fourth Saturday

November 2026

Nov 8 (Sunday): Diwali

Nov 14 (Saturday): Second Saturday

Nov 24 (Tuesday): Guru Nanak’s Birthday

Nov 28 (Saturday): Fourth Saturday

December 2026

Dec 12 (Saturday): Second Saturday

Dec 25 (Friday): Christmas

Dec 26 (Saturday): Fourth Saturday

While bank branches will be closed on these dates, customers can continue to access digital banking services such as internet banking, mobile apps, ATMs, and UPI transactions without interruption.


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